Kayıp Sümeyye’den acı haber: Cansız bedeni dağlık alanda bulundu

Nevşehir’de dün saat 17.00 sularında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresinde bulunduğu sırada yakınlarıyla görüntülü bir görüşme gerçekleştiren 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış’tan acı haber geldi. Görüşmenin hemen ardından genç kızdan bir daha haber alamayan aile, endişeyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gece boyunca süren ve sabah saatlerinde de devam eden geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

KAMERALAR ADIM ADIM İZLEDİ, DRONLAR HAVADAN ARADI

Emniyet ekipleri, kayıp genç kızı bulabilmek için bölgeyi karış karış taradı. Hem yaya ekiplerin katıldığı hem de dron destekli yürütülen operasyonda, çevredeki güvenlik ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları da saniye saniye incelendi. Yapılan teknik incelemede, Sümeyye Satılmış’ın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde gezdiği görüntülere ulaşıldı.

Elde edilen görüntüler üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, ne yazık ki genç kızın cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre Satılmış’ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından, genç kızın cenazesi morga kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında, Nevşehir'de tek başına yaşadığı öğrenilen Sümeyye Satılmış'ın dedesi M.Y.'nin karakolda verdiği ifade de ortaya çıktı. Torunuyla kaybolmadan önceki son temaslarını anlatan ve evdeki duruma dikkat çeken dede M.Y., ifadesinde şunları söyledi: "İkametinde tek başına yaşamaktadır. Anne ve babası Nevşehir merkezde değildir. Torunum dün 10.20'de aradı ve rutin bir şekilde konuştuk. Bana işten geldiğini ve yatacağını söyledi. Sonrasında konuşmayı sonlandırdık. Sümeyye'nin annesi F., beni saat 18.00'da aradı. Sümeyye'den haber alamadığını, evini dağıttığını ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Ben de bu nedenle Sümeyye'nin ikametine gittim. İkamete gittiğimde ikamet dağınık durumdaydı. Kızım ile konuyu konuştum ve sonrasında Sümeyye'ye ulaşmaya çalıştım. Fakat ulaşamadım"