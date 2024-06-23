Kayısı diyarında hasat başladı

Dünya kuru kayısı piyasasının yüzde 85’ini üreten Malatya’da hasat başladı. Çiftçi bir yıllık emeğinin karşılığını alabilmek için hem ekonomik şartlara hem piyasa şartlarına karşı mücadele ediyor.



Çiftçinin son yıllardaki sorunlarından biri de tarım işçiliği oldu. İşçi bulunamazken yevmiye de ikiye katlandı.

Gelen işçiler geçen yıl 430 liraya çalışırken bu yıl 670 lira açıklanmasına rağmen bu rakamı kabul etmiyorlar.

Malatya Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç üreticinin korunmasına dikkat çekti:

- Üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için girdi maliyetlerine göre bir taban fiyat açıklanmasını talep ediyoruz.

Kayısı Toprak Mahsulleri Ofisinin alım listesinde yer alıyor. Malatya’da 11 bin tona kadar potansiyeli olan lisanslı depo var. Kılıç, devletin bu imkanı alım için kullanmasını talep ediyor..