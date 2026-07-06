Kayısı rekoltesi yüzde 20’de kaldı: Iğdır çiftçisinin yaklaşık 40 milyon dolarlık zararı var

Iğdır'da kayısı hasadı başladı. Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle üretim düştü.



Melekli beldesi ile Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde kayısı üretimi ağaçlarda yaklaşık yüzde 3 seviyesinde kaldı. Ova köyleri ile Tuzluca'da ise üretimin yaklaşık yüzde 40 düzeyinde olduğu belirtildi.



Iğdır'da aşağı yukarı 40-50 bin ton kayısı üretimi oluyordu. 15 Nisan 2026'da yaşanan don hadisesinin faturası ağır oldu. Bahçelerde incelemelerde bulunan Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, zarar tespit çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bağrı, rapor hazırlayıp yetkililere sunduklarını söyledi. Iğdırlı çiftçinin ayağa kalkabilmesi için destek verilmesi gerektiğini belirtti.