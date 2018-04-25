Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdoğan, "Bu sezon kayısılar daha kaliteli olacak çünkü meyveler seyrek ve iri. Bu yıl kaliteli ve kalibresi yüksek kayısılar bekliyoruz" dedi.

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da bu sezon kayısıda yüksek kalibre ve kalite bekleniyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran kentte, 50 bin civarında aile geçimini kayısı üretimiyle sağlıyor.

Geçen yıl yaşanan aşırı sıcak ve meyve yoğunluğu nedeniyle meyve gözlerini besleyemeyen kayısı ağaçları, bu sezon seyrek tuttu. Seyrek meyve oluşumundan dolayı da bu yıl kaliteli ve kalibresi yüksek kayısı elde edilmesi bekleniyor.



Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, AA muhabirine, geçen yıl hasat sezonunda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla üreticilerin kötü bir sezon geçirdiğini kaydetti.

Geçen hasat sezonunda yaşanan aşırı sıcaklar, sulama yetersizliği, aşırı meyve yüklü olması gibi nedenlerle ağaçların meyveleri beslemede zorlandığını anlatan Erdoğan, "Yeterli bakım yapılmadığı zaman ağaç bir sonraki yıla güçsüz giriyor. Ağaç meyve gözlerini oluşturmakta zayıf kalıyor. Yaptığımız çalışmalar da bunları bariz şekilde ortaya koydu. Bir yıl önce yapılan yetersiz besleme, su kıtlığı, aşırı meyve yükü bir sonraki yılın ürününü etkiliyor." diye konuştu.

Erdoğan, aşırı meyve yüklü kayısı ağaçlarının bir sonraki yıl normalinden daha az ürün vermesinin beklendiğini belirterek, bu durumun meyve gözlerinin oluşumunu olumsuz biçimde etkilediğini kaydetti.



"Hasar tespitlerinin ardından rekolte belirlenecek"

Boş çiçek dökümünün haricinde kentte kısmi donlar yaşandığını ve bunların da kayısının rekoltesi ile kalitesinde belirleyici olacağını anlatan Erdoğan, 4 Nisan'dan itibaren birkaç kez don olayı görüldüğünü bildirdi.



Erdoğan, zirai don nedeniyle aşırı bir hasarın söz konusu olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bazı bölgelerde yüksek kesimlerde, bazı bölgelerde ise alçak kesimlerde zirai don görüldü. Hava sıcaklığının eksi 4 veya 5 dereceye kadar düştüğü bölgeler oldu. Bu durum henüz rekolteyi etkileyecek düzeyde değil. Zirai don olayının yaşandığı bölgelerde hasar olabilir ancak kısmi. Kent genelinde aşırı bir zirai don olayı gerçekleşmedi. Don hadisesi kayısının çağla döneminde oldu. Hasar tespit çalışmaları hala devam ediyor, kayısı rekoltesi henüz belirlenmedi. Hasar tespitlerinin ardından rekolte belirlenecek."