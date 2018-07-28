Sivas'ta baraja 500 metre mesafedeki Kaymak Köyü susuzluk çekiyor. Pınarlar akmıyor, su deposu da haftada bir kez açılıyor.







Köyün su pınarları artık kurumuş. Su deposu ise yalnızca haftada bir kez çalışıyor. O da yetmiyor.



23 haneli köyde, yaşlılar 1 km uzaktan bidonlarla su taşıyor. Suların temiz olup olmadığı meçhul. Bulaşıklar yıkanamıyor, yetersiz temizlik yüzünden karasineklerin çoğalması da ayrı bir sorun. Yetkililerden sonuç alamayan köylüler, BİMER'e yaptıkları başvurunun sonucunu Şarkışla İlçe Özel İdaresi'nden bekliyor.



ulusal.com.tr

Sivas 'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kaymak köyü, su suzluk nedeniyle adeta ortaçağı yaşıyor. Köyün 500 metre aşağısında baraj olmasına rağmen susuzluk çilesi çeken köylüler isyanda.Köyün su pınarları artık kurumuş. Su deposu ise yalnızca haftada bir kez çalışıyor. O da yetmiyor.23 haneli köyde, yaşlılar 1 km uzaktan bidonlarla su taşıyor. Suların temiz olup olmadığı meçhul. Bulaşıklar yıkanamıyor, yetersiz temizlik yüzünden karasineklerin çoğalması da ayrı bir sorun. Yetkililerden sonuç alamayan köylüler, BİMER'e yaptıkları başvurunun sonucunu Şarkışla İlçe Özel İdaresi'nden bekliyor.