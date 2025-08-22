Kaymakamlık duyurdu: Zeytinli Rock Festivali iptal edildi

İstanbul Kilyos’ta 21-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali, Sarıyer Kaymakamlığı’nın iptal kararıyla yapılamayacak.

Kaymakamlık duyurdu: Zeytinli Rock Festivali iptal edildi
Kaymakamlık, festivalin Özel Çevre Koruma Bölgesi olan alanda düzenlenmesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı genelgesini gerekçe göstererek etkinliği durdurmuştu.

Festival organizatörleri, iptal kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuş ve yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bu karar, dün festivalin yapılacağı yönünde umut yaratmıştı.

İPTAL ONAYLANDI

Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, yürütmeyi durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıdı ve saat 15.00’te yürütmeyi durdurmanın iptali yönünde karar verildi. Böylece festival resmen iptal edilmiş oldu.

Zeytinli Rock Festivali hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm çabalarımıza rağmen festivalimizi devam ettirememekten dolayı üzgünüz. Hukuk sürecinde yanımızda olan, festival alanını kuran emekçi arkadaşlarımıza, sanatçı dostlarımıza ve bize güvenerek alana gelen katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bilet alanlar, biletlerini aldıkları kanallar üzerinden iade edebilir."

Festivalde Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey ve Dedublüman da dahil olmak üzere 40 sanatçı iki ayrı sahnede müzikseverlerle buluşacaktı.

zeytinli rock festivali
