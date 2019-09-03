Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 76 yaşındaki diyaliz hastası Recep Emirmustafaoğlu'nun evinin önüne Kaymakamlık tarafından engelli asansörü yaptırıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 76 yaşındaki diyaliz hastasının evine, Kaymakamlık tarafından engelli asansörü yaptırıldı.

İlçede müstakil bir evde yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken diyaliz hastası Recep Emirmustafaoğlu, yola kadar yaklaşık 5 metrelik merdivenden çıkmak zorunda kalıyordu.

Yürüme güçlüğü çektiği için merdivenlerden zorlukla çıkan Emirmustafaoğlu'nun yaşadığı sorundan haberdar olan Kaymakam Deniz Pişkin, eve engelli asansörü yaptırılması talimatı verdi.

Yaptırılan asansör sayesinde Emirmustafaoğlu, merdivenleri kullanma zorunluluğundan kurtuldu.

Kaymakam Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emirmustafaoğlu'nu Kurban Bayramı dolayısıyla evinde ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyarette, açık kalp ameliyatı geçirdiğini öğrendiğini belirten Pişkin, "Recep Amca'mız, hastalıklarıyla birlikte ilerleyen yaşı nedeniyle yürüme güçlüğü çektiğini, haftanın üç günü Tosya Devlet Hastanesine diyalize giderken zorlandığını bize iletti. 'En kısa zamanda buraya asansör kuralım' niyetiyle harekete geçtik. Recep Amca artık kimsenin yardımına ihtiyaç duymaksızın asansöre binip diyalize götürecek aracın yanına gidebiliyor." ifadelerini kullandı.



Vatandaşların sıkıntılarına çare buldukları için çok mutlu olduğunu vurgulayan Pişkin, şunları kaydetti:

"Taşradaki bu tür sıkıntılara çare bulmak ve çözüm üretmede idarecilerin elini güçlü kılan devletimize ve devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Yüzyıllardır süregelen devlet geleneğimizin özü şudur; insanı yaşat ki devlet yaşasın. Benim birinci vazifem idareci olarak insanımı yaşatmak, huzurlu, konforlu ve müreffeh bir hayat sürmesini sağlamaktır. Bu konuda bir güzelliğe daha vesile olduğum için kendimi mutlu addediyorum. Recep Amca'ma hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Emirmustafaoğlu ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Üç sene önce kalp ameliyatı geçirdim. Bel fıtığım da var. Evim, yolun alt kısmına düşüyor. Hastaneye gitmek için merdivenle yukarı çıkıp yola ulaşıyorum. Kaymakam Bey, bunu öğrendiğinde yardımımıza koştu. Evimin önüne engelli asansörü yaptırdı. Şimdi asansörle yola rahatça çıkıyorum." dedi.

Emine Emirmustafaoğlu da eşinin rahat yürüyemediğini, kendisinin de hastalığı nedeniyle yeterince yardımcı olamadığını anlatarak, "Allah razı olsun. Kaymakamımız buraya hasta asansörü yaptırdı. Bizi yalnız bırakmayarak sıkıntımıza çare olduğu için çok teşekkür ederim." diye konuştu.