Kayseri'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre, Kayseri'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan
Talas: Selma Tosun
Melikgazi: Feride Sakarya
Kocasinan: Mustafa Koçak
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)
Akkışla: Ayhan Arslan (Cumhur İttifakı)
Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)
Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)
Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)
Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)
İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)
Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)
Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)
Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)
Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)
Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)
Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)
Bünyan: Mustafa Nevruz (Millet İttifakı)
Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)
Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)
Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)
Pınarbaşı: Deniz Yağan
Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)
Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)
Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)
Pınarbaşı: Menduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)
Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)
Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)
Felahiye: Zayit Acı (Millet İttifakı)
İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)
Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)
Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)
Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)
Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)
Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık
İncesu: Seyithan Ezer
Talas: Abdulbaki Öğmen
Kocasinan: Mustafa Öçal
Saadet Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan
Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün
Bünyan: Hakan Çelik
Develi: Abdullah Akkuş
Felahiye: Sinan Taşçı
Hacılar: Erdal Altun
İncesu: Orhan Kaya
Yeşilhisar: Yavuz Mercan
Yahyalı: Nuh Tosun
Tomarza: Ömer Yerli
Talas: Harun Halilullah Toprak
Sarız: Muharrem Çelik
Pınarbaşı: Vacit Kip
Sarıoğlan: İbrahim Turgut
Özvatan: Vedat Ali Tur
Melikgazi: Sinan Aktaş
Kocasinan: Haşim Özçelik
Bağımsız Türkiye Partisi
Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt
Akkışla: Rüştü Karataş
Bünyan: Tuğba Akçakoca
Develi: Halim Türgar
Felahiye: Barış Göveç
Hacılar: İbrahim Gözel
İncesu: Naci Demir
Yeşilhisar: Hacı Bekir Topçu
Yahyalı: Salih Tunca
Tomarza: Mustafa Kazım Akçakoca
Talas: İhsan Akşehirli
Sarız: Şaban Gülmez
Pınarbaşı: Hüseyin Kip
Sarıoğlan: Hacı Ali Akgün
Özvatan: Bilal Uruç
Melikgazi: Bayram Karaman
Kocasinan: Ali Öksüz
Demokratik Sol Parti
Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna
Büyük Birlik Partisi
Akkışla: Ali Ergül
Bünyan: Yaşar Özden
Develi: Serhad Özdamar
Hacılar: Kuddusi Dikbaşer
İncesu: Seyit Gürlek
Tomarza: Ramazan Demirezen
Pınarbaşı: Abdullah Yağmur
Sarıoğlan: Murat Özcan
Melikgazi: Öz Ferhat Aslan
Kocasinan: Nevzat Yıldız
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan
Bağımsız adaylar
Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı
Kayseri Büyükşehir: Eylem Sarıoğlu Aslandoğan
Bünyan: Ahmet Çakmak
Bünyan: Ömer Özcan
Felahiye: Mustafa Mihmat
Hacılar: Sedat Koç
Yeşilhisar: Sinan Çatal
Melikgazi: Murat Kurnaz
Melikgazi: Yalçın Patat
Kayseri'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kayseri'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.