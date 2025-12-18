Kayseri bu vahşeti konuşuyor: Koyun otlatma kavgası katliama dönüştü
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde meralık alanda iki grup arasında patlak veren tartışma silahlı çatışmaya evrildi. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Kayseri’nin Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi’nde meydana gelen ve bir ailenin dağılmasına neden olan olay, iddialara göre basit bir anlaşmazlıkla başladı. 22. Cadde üzerinde bulunan arazide karşılaşan iki grup arasında, koyun otlatma meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Gerilimin kısa sürede tırmanmasıyla sözlü atışmalar yerini silah seslerine bıraktı.
Olayın fitilini ateşleyen tartışmanın büyümesi üzerine 36 yaşındaki S.Y., yanında bulundurduğu silahı çekerek karşı tarafa kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan mermilerin hedefi olan 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Ethem T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ, OĞLU VE YEĞENİ HASTANEDE
Saldırıda hayatını kaybeden Ethem T.’nin yanı sıra, olay sırasında yanında bulunan oğlu ve yeğeninin de vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandığı tespit edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, yeni bir olay yaşanmaması adına hastane ve olay çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI
Dehşet saçan saldırının ardından şüpheli S.Y. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri firari zanlıyı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatırken, olay anında saldırganın yanında bulunduğu belirlenen A.S. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Soruşturma derinleştirilerek devam ederken, cinayetin ana sebebinin koyun otlatma yüzünden çıkan husumet olduğu bilgisine ulaşıldı
Silahlı kavgada yaşamını yitiren Ethem T. için Karpuzsekisi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Ethem T., gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.