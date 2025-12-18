Kayseri bu vahşeti konuşuyor: Koyun otlatma kavgası katliama dönüştü

Kayseri’nin Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi’nde meydana gelen ve bir ailenin dağılmasına neden olan olay, iddialara göre basit bir anlaşmazlıkla başladı. 22. Cadde üzerinde bulunan arazide karşılaşan iki grup arasında, koyun otlatma meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Gerilimin kısa sürede tırmanmasıyla sözlü atışmalar yerini silah seslerine bıraktı.