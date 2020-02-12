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Kayseri'de 12 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi?

Kayseri'nin Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki okulların 12 Şubat 2020 Çarşamba tatil edildiği bildirildi. 

YURT 11.02.2020, 23:52
Kayseri'de 12 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi?

Kayseri'nin 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yoğun karın etkili olduğu Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerindeki okulların yarın tatil edildiği bildirildi. 

Sarıoğlan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

#kayseri
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