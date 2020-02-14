Kayseri'de 14 Şubat 2020 (bugün) Cuma okullar tatil mi? Açıklama geldi

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle Bünyan, Akkışla Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullar bugün tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü Bünyan ilçesindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bünyan'daki okullarda, kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Kayseri'de 14 Şubat Cuma günü en düşük sıcaklık -7 en yüksek sıcaklık ise 2 derece parçalı bulutlu olacak.

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