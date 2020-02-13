Kayseri'de 14 Şubat Cuma okullar tatil mi? Açıklama geldi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

Kayseri'de 14 Şubat Cuma günü en düşük sıcaklık -7 en yüksek sıcaklık ise 2 derece parçalı bulutlu olacak.

ulusal.com.tr