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Kayseri'de banka şubesinde silahlı soygun

Veznedarı silahla tehdit edip bir miktar parayı alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

Kayseri'de banka şubesinde silahlı soygun

Kayseri'de bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren şüpheli kaçtı.

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki bir banka şubesine kar maskesiyle gelen kişi, veznedarı silahla tehdit ederek bir miktar parayı aldıktan sonra beyaz renkli hafif ticari araca binip kaçtı.

Banka şubesine gelen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Bankanın dışını gören kameranın kaydettiği şüphelinin 30-35 yaşlarında, kirli sakallı ve uzun saçlı olduğu ve sahte plakalı araç kullandığı belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #banka soygunu
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