Sur'da son durum!
Sur'da son durum!
Erzincan'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Deprem oldu!
Deprem oldu!
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı
Saat 03.30'da yaşandı! Polisler kıskıvrak yakaladı

Kayseri'de çevreci belediye, atıkların geri dönüşümünden ek kaynak sağlamayı başardı

Kayseri'de çevreci belediye, atıkların geri dönüşümünden ek kaynak sağlamayı başardı. Cam, kağıt, yağ ve plastik gibi atıkların geri dönüşümünden yılda 2 milyon lira gelir elde edildi.

Kayseri'de çevreci belediye, atıkların geri dönüşümünden ek kaynak sağlamayı başardı

Ev, okul ve iş yerlerinden atıkları topluyorlar, belediyeye yılda 2 Milyon Lira kazandırıyorlar.

Kayseri'nin merkez Melikgazi Belediyesi, önemli bir projeye imza attı.  Belediye ekipleri, ev, okul ve iş yerlerine özel poşetler dağıttı. Sonra bu poşetlerdeki atıkları özel araçlarla geri dönüşüm tesislerine götürdü.

Burada kategorilerine göre ayrıştırılıp işlenen atıklar, fabrikalara dağıtıldı. Toplanan cam, kağıt, yağ ve plastik gibi atıklar özel tesislerde işlendi. 

Bir yılda 5 bin 300 ton kağıt, 260 ton cam, 60 bin litre atık yağ, 150 bin araç lastiği, 221 ton plastik, 452 ton naylon ve 182 ton pet şişe geri dönüşüme gitti. Bu sayede hem belediye hem doğa kazanmış oldu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #kayseri
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Erzincan'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Sonraki Haber
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.