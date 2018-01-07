Kayseri'de çevreci belediye, atıkların geri dönüşümünden ek kaynak sağlamayı başardı. Cam, kağıt, yağ ve plastik gibi atıkların geri dönüşümünden yılda 2 milyon lira gelir elde edildi.

Ev, okul ve iş yerlerinden atıkları topluyorlar, belediyeye yılda 2 Milyon Lira kazandırıyorlar.



Kayseri'nin merkez Melikgazi Belediyesi, önemli bir projeye imza attı. Belediye ekipleri, ev, okul ve iş yerlerine özel poşetler dağıttı. Sonra bu poşetlerdeki atıkları özel araçlarla geri dönüşüm tesislerine götürdü.



Burada kategorilerine göre ayrıştırılıp işlenen atıklar, fabrikalara dağıtıldı. Toplanan cam, kağıt, yağ ve plastik gibi atıklar özel tesislerde işlendi.



Bir yılda 5 bin 300 ton kağıt, 260 ton cam, 60 bin litre atık yağ, 150 bin araç lastiği, 221 ton plastik, 452 ton naylon ve 182 ton pet şişe geri dönüşüme gitti. Bu sayede hem belediye hem doğa kazanmış oldu.







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