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Kayseri'de cinayet

Merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de cinayet

 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yenipervane Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yanında, iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekle ağır yaralan 20 yaşındaki S.M.Y, kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.M.Y'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri
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