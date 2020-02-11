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Kayseri'de IŞİD operasyonu

Kayseri'de IŞİD operasyonu düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 4 IŞİD üyesi gözaltına alındı.

YURT 11.02.2020, 15:54
Kayseri'de IŞİD operasyonu

Kayseri'de 4 IŞİD üyesi yakalandı. 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri IŞİD'e yönelik kent genelinde operasyon yaptı. 

Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların adreslerine baskın düzenlendi.

Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

ulusal.com.tr

#kayseri #ışid
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