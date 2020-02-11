Kayseri'de IŞİD operasyonu
Kayseri'de IŞİD operasyonu düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 4 IŞİD üyesi gözaltına alındı.
YURT 11.02.2020, 15:54
Kayseri'de 4 IŞİD üyesi yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri IŞİD'e yönelik kent genelinde operasyon yaptı.
Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıların adreslerine baskın düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
ulusal.com.tr