Kayseri'de kasaplar sucuk mesaisinde. Bayramın son gününde sucuk imalatı yapan işletmelerde yoğunluk yaşandı. Kurban etinden sucuk yapmak isteyen vatandaşlar kasapların yolunu tuttu.

Kurban etinden sucuk yapmak isteyenler, bayramın son günlerine doğru soluğu kasaplarda alıyor. Suçuğun başkenti olan Kayseri'de kasaplar sucuk mesaisine başladı.Kentte 200 yıldır sucuk imalatı yapan bir ailenin beşinci kuşak temsilcisi Mehmet Dayıoğlu yüzlerce yıllık bir kültürü yaşattıklarını dile getirdi.Bayram nedeniyle çevre illerden bile Kayseri'ye suçuk yapımı için gelenler var.Yaklaşık 30 ton sucuk doldurduklarını söyleyen Dayıoğlu doğru suçuk yapımını anlattı.