banner999
Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu
Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu
Devlet Bahçeli'den 27 Aralık paylaşımı
Devlet Bahçeli'den 27 Aralık paylaşımı
Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması
Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması
BDDK'dan bankaların durumuyla ilgili açıklama!
BDDK'dan bankaların durumuyla ilgili açıklama!

Kayseri'de okullar yarın tatil edildi! Erciyes Üniversitesi'nde eğitime ara verildi (28 Aralık 2018 Cuma)

Kayseri'de kent merkezi ile Talas ve Hacılar ilçelerinde 28 Aralık Cuma günü eğitime bir gün ara verildi

Kayseri'de okullar yarın tatil edildi! Erciyes Üniversitesi'nde eğitime ara verildi (28 Aralık 2018 Cuma)

Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar ile Erciyes Üniversitesinde eğitime ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen buzlanma nedeniyle, merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaymakamlıklarca yapılan değerlendirmede de Bünyan, Develi, Akkışla, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Felahiye, Özvatan, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde de yarın okulların tatil edilmesine karar verildi. 

Yarın kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü hava şartları ve buzlanma beklentisi nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildiğini, yarın yapılması planlanan sınavların ertelendiğini duyurdu

Twitter'dan açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi,Kocasinan,Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımızca gerekli değerlendirmeler yapılacaktır." dedi.


 

Etiketler; #kayseri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.