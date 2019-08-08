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Kayseri'de trafik kazası: 22 yaralı

Kayseri'de kamyonetle çarpışan işçi midibüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi hafif yaralandı

Kayseri'de trafik kazası: 22 yaralı

Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi hafif yaralandı.

Hakan Kalan idaresindeki 38 ZP 068 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde'de Mustafa Harman yönetimindeki 38 P 1747 plakalı midibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile içerisindeki 21 işçi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #trafik kazası
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