İncesu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Muhammed A. yönetimindeki 38 PD 701 plakalı otomobil ile Tuncay Ü. idaresindeki 38 KC 418 plakalı otomobil, Karamustafa Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde çarpıştı.



Sürücüler ile araçlarda bulunan Onur A, Ahmet D. ve Mustafa Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.