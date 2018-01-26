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Kayseri merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları ve "ByLock" kullandıkları iddia edilen 15 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgüte üye oldukları ve "ByLock" kullandıkları öne sürülen 15 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri, Ankara, Samsun, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tokat, Sivas, Adana, İzmir, Antalya, Konya, Manisa, Uşak, İstanbul, Sakarya ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.S, M.Ö, E.G, H.G, E.D, F.M.E, N.P, M.F.Y, D.A, H.A, R.S, Y.A, M.A, N.F.E. ve Y.K. gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüpheli ise aranıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö #bylock
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