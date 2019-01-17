Çorum ve Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede eğitime 17 Ocak Perşembe Perşembe ara verildi. Muş il merkezi ve Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 17 Ocak Perşembe ara verildi. Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi

Çorum ve Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede eğitime 17 Ocak Perşembe Perşembe ara verildi.



Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.



Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 17 Ocak Perşembe eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Asarcık, Ladik, Ayvacık ve Salıpazarı'nda eğitime bir gün süre ile ara verildiği duyuruldu.



Ayrıca, kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Muş

Muş il merkezi ve Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, il merkezi ve bağlı köylerle Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçelerle bağlı köylerde eğitimin devam ettiği vurgulanan açıklamada, il merkezi ve Varto ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği vurgulandı.



Kayseri

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.