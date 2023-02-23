Kayseri Şeker'den deprem fırsatçılığı: "Para yoksa şeker de yok!"

Kayseri Şeker Fabrikası'nın deprem döneminde bile fırsatçılık yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kızılay'ın depremzedeler için satın almak istediği şekeri, Kayseri Şeker’in parası ödenmediği için sevk etmediği ve fabrikada beklettiği iddia edildi.

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Usulsüzlük ve yolsuzluklarla sık sık gündeme gelen Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Kayseri Şeker’in deprem döneminde bile fırsatçılık yapmaya çalıştığı öne sürüldü.

”ÖDEME YAPILMADAN SEVKİYAT OLMADI”

Kayseri Şeker Eski Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demircan, Kayseri Kızılay Şubesi’nin fabrikadan depremzedeler için şeker sipariş ettiğini söyledi. Ancak Demircan, Kayseri Şeker’in Kızılay’ın sipariş ettiği şekeri, parasını tahsil etmeden sevk etmediğini iddia etti:

- Depremzedeler için Kayseri Kızılay Şubesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere, 10 Şubat saat 10.15 gibi, bir tır sipariş edilen, yaklaşık 570 bin TL tutarındaki şekeri, paranın hesaba geçmeden sevkiyatın yapılamayacağı, ancak ödemenin hesaba yaptırıldıktan sonra gerçekleşeceği gerekçesiyle bekletirler.

”PERAKENDE FİYATLA VERİLDİ”

Demircan, ödeme yapıldıktan sonra şeker yüklü araçların hareket ettiğini kaydetti. Kızılay’a şekerin toptan değil, perakende fiyatından satıldığını da öne sürdü:

- Yükleme saat 13.00’te gerçekleşmesine rağmen, paranın alınamaması endişesiyle, Kızılay’ın ödemeyi hesaba geçirmesi beklenilir. Bu işlem akşam üzerine uzadığından, yüklenen şeker 17.15 gibi sevk ettirilir. Ayrıca sevkiyatı bir zahmet yapılan, yardım amaçlı alınan şeker piyasa fiyatı 21 TL iskonto dahi yapılmadan fatura edilir. Bu Kızılay gibi bir kuruma yapılır hem de… Türkiye’deki en büyük insani yardım kuruluşuna!

KAYSERİ ŞEKER İDDİALARI YALANLADI

Kayseri Şeker, bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Açıklamada bir firmanın deprem bölgesine yardım amaçlı olarak toptan fiyatına şeker satın aldığı öne sürüldü:

- Bu firma kurumumuzdan toptan şeker fiyatı üzerinden alım yaparak Kızılay'a bağış yapmıştır. Kızılay'ın direkt Kayseri Şeker'den resmi bir yardım talebi olmamış olup, doğrudan şirketimiz ile iletişime geçerek böyle bir talebi olması halinde geçmişte olduğu gibi şimdi de tüm imkânlarımızı sunacağımızdan asla şüphe duyulmamalıdır.

“ÖDEME KIZILAY TARAFINDAN GÖNDERİLDİ”

Açıklama hakkında Ulusal Kanal’a konuşan Metin Demircan, şeker parasının bir firma tarafından değil, Kızılay tarafından gönderildiğini yineledi. Hesaba gönderilen ödemenin açıklama kısmına “Matris Metal Deprem Yardımı” yazıldığını da söyledi.

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