Kayseri TOKİ sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı

29 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve illere göre aşamalı olarak planlanan kura süreci, 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından resmi konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.