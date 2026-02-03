Kayseri TOKİ sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı
500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında gözler bugün Kayseri'ye çevrildi. Peki, Kayseri kura sonuçları ne zaman belli olacak ve isim listesi nereden sorgulanır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde yürütülen sosyal konut projelerinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor.
Birçok şehirde hak sahipleri belirlenirken, mart ayına kadar 81 ilin tamamında sürecin bitirilmesi hedefleniyor. 2026 yılı TOKİ kura takvimi kapsamında sıra bugün Kayseri'ye geldi.
29 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve illere göre aşamalı olarak planlanan kura süreci, 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından resmi konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
İŞTE İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI
Kayseri genelinde yapılacak 7 bin 562 konutun ilçelere göre dağılımı da netleşti. En büyük pay Merkez ilçeye ayrılırken, dağılım şu şekilde gerçekleşti:
Merkez: 6020 konut
Develi: 300 konut
Yahyalı: 300 konut
Sarıoğlan: 158 konut
Yeşilhisar: 158 konut
Özvatan: 150 konut
Tomarza: 142 konut
Bünyan: 100 konut
Hacılar: 74 konut
Akkışla: 70 konut
Felahiye: 35 konut
Pınarbaşı: 29 konut
Sarız: 26 konut
SONUÇ EKRANI VE SORGULAMA
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi vatandaşların erişimine açılacak. Başvuru yapanlar, sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden öğrenebilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi
e-Devlet Kapısı
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek.