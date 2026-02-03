Kayseri TOKİ sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı

500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında gözler bugün Kayseri'ye çevrildi. Peki, Kayseri kura sonuçları ne zaman belli olacak ve isim listesi nereden sorgulanır?

Kayseri TOKİ sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde yürütülen sosyal konut projelerinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri TOKİ sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 2

Birçok şehirde hak sahipleri belirlenirken, mart ayına kadar 81 ilin tamamında sürecin bitirilmesi hedefleniyor. 2026 yılı TOKİ kura takvimi kapsamında sıra bugün Kayseri'ye geldi.

Kayseri TOKİ sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 3

29 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve illere göre aşamalı olarak planlanan kura süreci, 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından resmi konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Kayseri TOKİ sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 4

İŞTE İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

Kayseri genelinde yapılacak 7 bin 562 konutun ilçelere göre dağılımı da netleşti. En büyük pay Merkez ilçeye ayrılırken, dağılım şu şekilde gerçekleşti:

Merkez: 6020 konut

Develi: 300 konut

Yahyalı: 300 konut

Sarıoğlan: 158 konut

Yeşilhisar: 158 konut

Özvatan: 150 konut

Tomarza: 142 konut

Bünyan: 100 konut

Hacılar: 74 konut

Akkışla: 70 konut

Felahiye: 35 konut

Pınarbaşı: 29 konut

Sarız: 26 konut

Kayseri TOKİ sonuçları belli oldu mu? İşte isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 5

SONUÇ EKRANI VE SORGULAMA

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi vatandaşların erişimine açılacak. Başvuru yapanlar, sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden öğrenebilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecek.

