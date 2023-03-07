Kayseri Valiliği'nden deprem uyarısı
Kayseri Valiliği, İncesu ilçesindeki depremle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, bazı sosyal medya hesaplarının sadece takipçi kazanmak veya başka amaçlarla yaptıkları asılsız paylaşımların, vatandaşlar arasında yanlış anlaşılmalara, korku ve paniğe neden olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Vatandaşlardan, ülkenin geçtiği zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları istenilen açıklamada, Valilik ile kamu kurum ve kuruluşlarının resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu AjansıMSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu 19 bin göçmen sınır dışı edildi Sivas'ta deprem Kayseri'de peş peşe deprem oldu