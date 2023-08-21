Kayseri Valisi Çiçek ile müthiş röportaj! Kayseri'de yapılacak projeleri Aydınlık gazetesine anlattı

Kayseri Valiliği, Yeşilay ve hayırseverler el ele verdi, bölgenin en kapsamlı rehabilitasyon merkezi için kolları sıvadı. İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük uyuşturucu ile mücadele merkezi olacak yapıyla ilgili ayrıntıları Vali Gökmen Çiçek’e, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel sordu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNE FARKLI BİR SOLUK GETİRİYOR

Kayseri’de beş üniversite bulunduğunun altını çizen Vali Çiçek:

- İç Anadolu Bölgesi'nde gençlerimize sportif ve sosyal kültürel faaliyetler için olanaklar sunmaya çalışıyoruz. Şehrimizde üniversite sayısı arttı. Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara hem fırsat vermeyeceğiz hem de bu mücadeleyi çok boyutlu yürüteceğiz.

Vali Çiçek şunları kaydetti:

- Uyuşturucu meselesi dünyada sektör haline geldi. Devletimiz her önlemi alıyor. Emniyet birimlerimizin uyuşturucu timleri çok büyük işler yaptı. Kameralarla şehrin kritik yerlerini sürekli izliyoruz. Suçlular kendilerini rahat hissetmeyecek. Operasyonlarla çok sayıda şebeke çökerttik. Sadece geçen hafta yedi kiloya yakın zararlı madde ele geçirdik. Jandarmamızın da emeği büyük.

YEŞİLAY'A 120 KİŞİLİK BUNGOLOV KAMP ALANI

- Diğer yandan önleyici merkezlerimizin sayısını artırıyoruz. Annelerimizi mücadelenin merkezine koyuyoruz. Yeşilay'la çok yakın çalışma içindeyiz. Kayseri uyuşturucu tüketiminde çok üst noktalarda değil. Ama buna rağmen bir gencimizi bile kaybetmek istemiyoruz. Bunun için hayırseverlerimizi sorumluluğa davet ettik. Uyuşturucu rehabilitasyon merkezi yapalım dedik. Yeşilay da sorumluluk alabileceğini, işletmesini yapabileceğini iletti. Hemen kolları sıvadık. Protokolü imzaladık. Gençlerimizi burada hem uyuşturucudan kurtaracağız hem de meslek sahibi yapacağız.

Yönetiminin Yeşilay’a verileceği Rehabilitasyon Merkezi’nde, kapalı yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahaları, okçuluk alanı, tenis kortları, golf sahası, sergi salonu, kermes alanları, konferans salonu, bungolav kamp alanı ve 120 kişilik misafirhane bulunacak.

KAMP TEMELİ ATILDI!

Merkezin temeli geçen hafta düzenlenen törenle atıldı. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, S.Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı O. Baturhan Dursun, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

- Sayın Valimiz geldiği günden itibaren madde bağımlılığı konusunu gündemde tuttu. Günümüzdeki imtihan bu bağımlılık, bu sıkıntı. Uyuşturucu bir beladır, alkol, kumar bir beladır. Dünya Sağlık Örgütünün hazırlamış olduğu raporda dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişi alkolden ölüyor. Tütün bağımlılığı ile ilgili 7 milyon kişi dünyada hayatını kaybediyor. Türkiye’de 15 milyon insan sigara kullanıyor. İnşallah bu yapacağımız merkezde yavrularımız şifa bulacaklar.

ERCİYES'İN KENTİNE YENİ HAVALİMANI

Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında bir araya geldiğimiz Vali Gökmen Çiçek’e Kayseri’nin turizmdeki yerini sorduk:

- Kayseri güçlü bir turizm şehri. Erciyes Dağı var. Dünyanın en güzel ve en yakışıklı dağına sahibiz. Dünyada bir kayak merkezine bu kadar yakın bir şehir merkezi bulamazsınız. 15 dakika içinde kayak yerine ulaşabiliyorsunuz. Avrupa’dan kış turizmi için turist çekiyoruz. Kapadokya hemen yanı başımızda. 45 dakikalık bir mesafede. Kapadokya'ya gitmek isteyen yabancı turistlet Kayseri Havalimanı’nı rahatlıkla kullanıyor.

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