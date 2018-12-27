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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın duyurdu! Kayseri'de okullar yarın tatil edildi (28 Aralık 2018 Cuma)

Kayseri'de kent merkezi ile Talas ve Hacılar ilçelerinde 28 Aralık Cuma günü eğitime bir gün ara verildi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın duyurdu! Kayseri'de okullar yarın tatil edildi (28 Aralık 2018 Cuma)

Kayseri'de kar yağışının ardından etkili olan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile merkez ilçelerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçelerde kaymakamlıklarca gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Twitter'dan açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde 28 Aralık 2018 Cuma günü aşırı buzlanma beklentisi nedeniyle Melikgazi,Kocasinan,Talas ve Hacılar ilçelerimizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarımızca gerekli değerlendirmeler yapılacaktır." dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kayseri
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