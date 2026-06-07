Kayseri'de akılalmaz altyapı ihmali! 8 Kilometrelik çıkışsız kanal mahalleyi sular altında bıraktı

İlçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve çiftçilerin yaklaşık 2 yıldır yapım stratejisine karşı çıktığı devasa drenaj kanalı, çıkış hattı bir akarsuya ya da tahliye şebekesine bağlanmadığı için adeta patlayan bir baraj işlevi gördü. Tonlarca su, mahalledeki tarım arazilerini, evleri ve garajları saniyeler içinde yuttu.

8 KİLOMETRELİK DEV KANAL MAHALLE SINIRINDA SONA ERİYOR

Afetin yaşandığı bölgede yapılan fiziki ve siber saha incelemelerinde, felaketin boyutları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Yol boyunca uzanan, tam 8 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğinde inşa edilen iki devasa drenaj kanalının, Sarımsaklı Mahallesi sınırına geldiğinde hiçbir siber veya fiziki deşarj noktası olmadan aniden son bulduğu saptandı. Dağlardan ve çevre yollardan gelen fahiş yağmur sularını toplayarak mahallenin girişine kadar taşıyan bu kanal, çıkışı olmadığı için biriken tüm suyu doğrudan yerleşim yerlerine ve ekili alanlara boşalttı. Milyonlarca liralık buğday ve tarım ekinleri balçık altında kaldı.

"60 YILDIR BURADAYIM, BÖYLE BİR VAHŞET GÖRMEDİM"

Evini ve ahırını sel sularının basması nedeniyle canını zor kurtardığını belirten 60 yıllık mahalle sakini Kezban Gümüşsoy, yaşanan sismik mağduriyeti şu sözlerle özetledi: "Ömrümün 60 yılı bu Sarımsaklı Mahallesi'nde geçti. Biz hayatımız boyunca burada böyle bir sel, böyle bir afet yaşamadık. Ne zaman ki bu drenaj kanalı dedikleri yapıyı buraya diktiler, bizim evlerimiz, ekmek teknemiz olan ekinlerimiz suyun altında kaldı. Evin içindeki eşyalar mahvoldu, kendimizi dışarıya zor attık."

MAHALLE MUHTARI CAN ÖCAL: "İKİ YILDIR SÖYLÜYORUZ, KİMSE BİZİ DUYMADI"

Altyapı projesinin yapım aşamasından beri yetkilileri siber ve fiziki dilekçelerle uyardıklarını belirten Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal ise projeye sert tepki gösterdi. Muhtar Öcal, "Drenaj kanalı dedikleri bu ucube yapı, yapılışından tam 2 yıl sonra güzelim Sarımsaklı'yı adeta haşat etti, darmadağın etti. Çiftçimizin ne tarlası, ne emeği ne de başını sokacak evi kaldı. Bu kanal açılırken bas bas bağırdık, buranın sonuna bir önlem alın, tahliye hattı kurun dedik. Kesinlikle hiçbir uyarımız dikkate alınmadı. Köyümüz şu an bataklık ve çamur deryasına döndü. Çiftçimiz fahiş derecede mağdur, bu halk bu muameleyi hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI ŞAHİN: "KANALI BİR YERE BAĞLAMAMAK KASITTIR"

Afet bölgesine giderek çiftçilerin siber ve hukuki haklarını savunmak adına incelemelerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de sert bir açıklama yayımladı. Şahin, "Tam 2 yıldır bu yanlışın düzeltilmesi için çırpınıyoruz. Yolun sağ ve sol aksına 8 kilometre uzunluğunda devasa iki tane kanal açıp, bu kanalların ucunu hiçbir yere bağlamadan öylece bırakmak açıkça bir kasıttır, mühendislik cinayetidir. Son 2 hafta içinde Sarımsaklı Mahallesi'ni tam 2 kez sel bastı. İnsanların ekinleri perişan, evler sular altında ama hala siber veri tabanlarında bir çözüm üretilmediğini görüyoruz. Bundan sonra yağacak her yağmurda bu insanlar aynı kabusu yaşayacak. Yetkililer bu ayıbı acilen temizlemelidir" şeklinde konuştu.

Bölgede suların tahliye edilmesi ve çamur kütlelerinin temizlenmesi için DSİ ve belediye ekiplerinin iş makinalarıyla sahaya girdiği, hasar tespit komisyonunun fiziki taramalara başladığı bildirildi.