Kayseri'de baba-oğul inşaat işçilerine ateş açtı: Yaralılar var!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde baba ve oğul, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları iki inşaat işçisine silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan işçiler hastaneye kaldırılırken, araçla kaçmaya çalışan şüpheliler polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Mete Caddesi üzerinde yaşanan olayda, M.Ş. ve oğlu M.R.Ş., R.T. ve Ü.D. isimli iki inşaat işçisiyle tartışmaya başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul, işçilere silahla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla R.T. ve Ü.D. yaralandı.

OLAY YERİNDEN ARAÇLA KAÇTILAR

Saldırıyı gerçekleştiren M.Ş. ve M.R.Ş., olayın hemen ardından kendi araçlarına binerek hızla bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Mete Caddesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralı iki işçiye ilk müdahaleyi sokak ortasında yaptı. R.T. ve Ü.D., müdahalenin tamamlanmasının ardından ambulanslara alınarak tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDILAR

Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, araçla izlerini kaybettirmeye çalışan baba ve oğlunun kaçış güzergahını tespit etti. Yapılan takip sonucunda M.Ş. ve M.R.Ş., Otak Sokak üzerinde olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, silahlı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

