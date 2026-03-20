Kayseri’de başıboş köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuk başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, köpek barınağa götürüldü.

Kayseri’de başıboş köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay, Anbar Mahallesi Beydağ Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sokakta oynayan A.D. (3) isimli çocuğa başıboş bir köpek saldırdı. Saldırı sonucu küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından talihsiz çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Saldırıyı gerçekleştiren başıboş köpek, belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

