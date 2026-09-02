Kayseri'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç üvey babasını ağır yaraladı

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 16 yaşındaki V.E. ile 47 yaşındaki üvey babası M.T. arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilimin giderek tırmanması ve tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla üvey babası M.T.'ye saldırdı.