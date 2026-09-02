Kayseri'de bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç üvey babasını ağır yaraladı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu genç, henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı üvey babasına bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli genç polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı.
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 16 yaşındaki V.E. ile 47 yaşındaki üvey babası M.T. arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilimin giderek tırmanması ve tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla üvey babası M.T.'ye saldırdı.
Saldırı esnasında M.T., vücudunun farklı bölgelerine aldığı ardışık bıçak darbeleri neticesinde ağır yaralandı. Çevreden yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralı durumdaki M.T.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı adamın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Bölgeye intikal eden polis ekipleri, üvey babasını bıçaklayan şüpheli V.E.'yi olay yerinde gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay yeri inceleme polisleri de kavganın yaşandığı evde delil toplama çalışması yaptı.
Meydana gelen olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam ediyor.