Kayseri’de dehşet! 4 çocuk annesi eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

Olay, Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D.B., 4 çocuk annesi eşi D.B.'ye tabancayla ateş açtı. Eşini olay yerinde vurarak öldüren şahıs, ardından aynı tabancayı kullanarak kendini de vurdu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, hem 4 çocuk annesi D.B.'nin hem de eşini vuran D.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın gerçekleştiği bölgede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri Tomarza ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.