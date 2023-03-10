Kayseri'de deprem oldu
Kayseri'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre merkez üssü Hacılar ilçesi olan deprem 4,9 büyüklüğünde gerçekleşti.
Kayseri'de saat 05.28'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun.
Kaynak: Anadolu Ajansıİstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli Samsun'da deprem Gaziantep'te deprem Malatya'da 6 katlı bina çöktü