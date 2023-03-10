Kayseri'de deprem oldu

Kayseri'de saat 05.28'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: