Kayseri'de dokuzuncu kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri'de bayram ziyaretine giden çocuk 9. kattan aşağı düşmüştü. Tedavi altına alınan çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kayseri'de 9. kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi. Hamza Berk Y, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi, bugün kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.
Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini dün ziyarete giden ve evin salon penceresinden zemine düşen Hamza Berk Y, ağır yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı