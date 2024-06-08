Kayseri'de dolu dehşeti: Gökyüzünden gelen beyaz tehlike!

Kayseri'de öğleden sonra başlayan şiddetli dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi ve bir kişinin başına dolu vurması sonucu yaralanmasına neden oldu.

Kayseri'de dolu dehşeti: Gökyüzünden gelen beyaz tehlike!
Editör: Yağmur Biçen
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 Şehirdeki ani dolu ve yağmur, hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanecikleri, bir yurttaşın başına çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Kayseri'de dolu dehşeti: Gökyüzünden gelen beyaz tehlike! - Resim : 1

Kocasinan bölgesinde, aracını doludan korumaya çalışırken dışarıya çıkan Özcan Oğuz, başına düşen dolu tanesiyle yaralandı.

Kayseri'de dolu dehşeti: Gökyüzünden gelen beyaz tehlike! - Resim : 2

Oğuz, "Erkilet semtinde arabamı korumak için üzerine örtü sermeye çalışırken, hem aracımın camı kırıldı hem de başım yarıldı" şeklinde olayı anlattı. Ayrıca, dolu sebebiyle hasar gören araç sahipleri, tamir için sanayi bölgesine akın etti ve yeni sanayi sitesinde hasar görmüş araçların yoğunluğu dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# dolu yağışı # Hava durumu
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