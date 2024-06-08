Kayseri'de dolu dehşeti: Gökyüzünden gelen beyaz tehlike!

Şehirdeki ani dolu ve yağmur, hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanecikleri, bir yurttaşın başına çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Kocasinan bölgesinde, aracını doludan korumaya çalışırken dışarıya çıkan Özcan Oğuz, başına düşen dolu tanesiyle yaralandı.

Oğuz, "Erkilet semtinde arabamı korumak için üzerine örtü sermeye çalışırken, hem aracımın camı kırıldı hem de başım yarıldı" şeklinde olayı anlattı. Ayrıca, dolu sebebiyle hasar gören araç sahipleri, tamir için sanayi bölgesine akın etti ve yeni sanayi sitesinde hasar görmüş araçların yoğunluğu dikkat çekti.