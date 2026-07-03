Kayseri'de düğün kana bulandı! Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Battalgazi Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi.

Düğün merasimi sırasında mekanda bulunan F.C.K. ile R.O. arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. İkili arasındaki bu sözlü gerilim kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede esnasında F.C.K., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak R.O.'yu yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden emniyet güçleri, düğün salonu ve çevresinde olası yeni bir gerginliğe karşı güvenlik önlemleri aldı. Sağlık görevlileri ise aldığı bıçak darbesiyle yaralanan R.O.'ya ilk tıbbi müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı şahıs, yapılan acil müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli F.C.K., olay yerinden uzaklaşmasına fırsat verilmeden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs gerekli işlemler için emniyete götürülürken, yaşanan olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.