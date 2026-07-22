Kayseri'de düğün konvoyunda yürek burkan kaza! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün konvoyunda yer alan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu yaşamını yitirdi, biri yedi aylık bebek olmak üzere üç kişi yaralandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kayseri'de düğün konvoyunda yürek burkan kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde seyir halinde olan düğün konvoyunda kaza yaşandı. B.Y. idaresindeki 34 HDY 652 plakalı Wolkswagen marka otomobil, yol üzerindeki bariyerlere çarptı.

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Kayseri'de düğün konvoyunda yürek burkan kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Çarpmanın şiddetiyle demir bariyer, otomobilin ön yolcu bölümünden içeri girerek doğrudan tavan kısmından dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline ulaşan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri araçtaki kişilere müdahale etti.

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Kayseri'de düğün konvoyunda yürek burkan kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, araçta bulunan 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Kayseri'de düğün konvoyunda yürek burkan kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Kazada yaralanan 7 aylık bebek A.Y. ile birlikte N.Y. ve H.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kayseri'de düğün konvoyunda yürek burkan kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim: 5

Polis ekiplerinin kaza mahallinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

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kayseri düğün konvoyu