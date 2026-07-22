Kayseri'de düğün konvoyunda yürek burkan kaza! Ölü ve yaralılar var
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde düğün konvoyunda yer alan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu yaşamını yitirdi, biri yedi aylık bebek olmak üzere üç kişi yaralandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde seyir halinde olan düğün konvoyunda kaza yaşandı. B.Y. idaresindeki 34 HDY 652 plakalı Wolkswagen marka otomobil, yol üzerindeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle demir bariyer, otomobilin ön yolcu bölümünden içeri girerek doğrudan tavan kısmından dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline ulaşan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri araçtaki kişilere müdahale etti.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, araçta bulunan 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan 7 aylık bebek A.Y. ile birlikte N.Y. ve H.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin kaza mahallinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin tamamlanmasının ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili resmi soruşturma başlattı.