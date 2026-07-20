Kayseri'de feci kaza! 3. kattan düşen minik çocuk yaşam savaşı veriyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 7 katlı bir apartmanın üçüncü katından beton zemine düşen 3,5 yaşındaki M.E.Ö. ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kayseri'de feci kaza! 3. kattan düşen minik çocuk yaşam savaşı veriyor - Resim: 1

Olay, Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde konumlanan 7 katlı binada yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşadıkları 3. kattaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşen 3 buçuk yaşındaki M.E.Ö. ağır yaralandı.

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Kayseri'de feci kaza! 3. kattan düşen minik çocuk yaşam savaşı veriyor - Resim: 2

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

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Kayseri'de feci kaza! 3. kattan düşen minik çocuk yaşam savaşı veriyor - Resim: 3

Bölgeye ulaşan emniyet güçleri, çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için çevrede güvenlik önlemleri aldı. Eş zamanlı olarak harekete geçen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan çocuğa olay yerindeki ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.

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Kayseri'de feci kaza! 3. kattan düşen minik çocuk yaşam savaşı veriyor - Resim: 4

Yaralı çocuk, buradaki müdahalenin ardından vakit kaybetmeksizin ambulansa alınarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

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Kayseri'de feci kaza! 3. kattan düşen minik çocuk yaşam savaşı veriyor - Resim: 5

Hastanede tedavisi süren M.E.Ö.'nün hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri olayın meydana geldiği ikamette geniş çaplı inceleme yaptı. Ekipler, küçük çocuğun pencereden nasıl düştüğüne dair bulguları toplarken, yaşanan olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de feci kaza! 3. kattan düşen minik çocuk yaşam savaşı veriyor - Resim: 6

Soruşturma süreci tüm yönleriyle yürütülüyor.

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