Kayseri'de feci kaza! 3. kattan düşen minik çocuk yaşam savaşı veriyor
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 7 katlı bir apartmanın üçüncü katından beton zemine düşen 3,5 yaşındaki M.E.Ö. ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.
Olay, Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde konumlanan 7 katlı binada yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşadıkları 3. kattaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşen 3 buçuk yaşındaki M.E.Ö. ağır yaralandı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan emniyet güçleri, çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için çevrede güvenlik önlemleri aldı. Eş zamanlı olarak harekete geçen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan çocuğa olay yerindeki ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralı çocuk, buradaki müdahalenin ardından vakit kaybetmeksizin ambulansa alınarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren M.E.Ö.'nün hayati tehlikesi devam ederken, polis ekipleri olayın meydana geldiği ikamette geniş çaplı inceleme yaptı. Ekipler, küçük çocuğun pencereden nasıl düştüğüne dair bulguları toplarken, yaşanan olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.
Soruşturma süreci tüm yönleriyle yürütülüyor.