Kayseri'de feci kaza! 3. kattan düşen minik çocuk yaşam savaşı veriyor

Olay, Demokrasi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde konumlanan 7 katlı binada yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşadıkları 3. kattaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşen 3 buçuk yaşındaki M.E.Ö. ağır yaralandı.