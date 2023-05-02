Kayseri'de feci kaza: 33 kişi yaralandı

C.K'nin kullandığı işçi servis midibüsü, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'nde M.T. idaresindeki tırla çarpışarak devrildi.

Kazada, midibüs sürücüsü ile araçtaki 32 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.