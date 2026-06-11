Kayseri'de feci kaza: Kavşak kan gölüne döndü! 3 ölü, 5 yaralı

Olay yerine hızla ulaşan ekipler hemen zamana karşı yarış başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.