Kayseri'de feci kaza: Kavşak kan gölüne döndü! 3 ölü, 5 yaralı
İki otomobilin kavşakta feci şekilde çarpışması sonucu ortalık bir anda kan gölüne döndü. Çevredeki vatandaşların dehşet içinde ihbar etmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi acil kodla sevk edildi.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada ortalık kan gölüne döndü.
İki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine hızla ulaşan ekipler hemen zamana karşı yarış başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.