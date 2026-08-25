Kayseri'de feci kaza! Yolcu otobüsü ile benzin tankeri çarpıştı: 35 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki benzinin yola dökülmesi üzerine bölgede güvenlik ve temizlik alarmı verildi.

SANAYİ KAVŞAĞI'NDA KORKUTAN ÇARPIŞMA

Kaza, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi:

Araçlar ve Güzergah: Cizre'den Ankara'ya seyir halinde olan 33 ANR 013 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ile kavşaktan geçiş yapan 38 ARP 821 plakalı benzin yüklü tanker çarpıştı.

Sağlık ve Kurtarma Seferberliği: İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

35 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, YOLA DÖKÜLEN BENZİN TEMİZLENDİ

Yaralıların Durumu: Çarpışmada yaralanan 35 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakıt Sızıntısına Müdahale: Devrilen akaryakıt tankerinden yola dökülen tonlarca benzin, olası bir patlama ve yangın riskine karşı itfaiye kontrolünde belediye ekipleri tarafından köpük ve kumlama çalışmalarıyla temizlendi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından normale dönerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.