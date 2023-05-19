Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Demokrasi Mahallesi Şehit Murat Aksoğan Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobiller, Emniyet 1. Cadde'ye dönen kavşakta çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve polis ekiplerince araçlardan çıkarılan 5 yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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