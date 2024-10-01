Kayseri'de işçi servisi devrildi! Feci kazada yaralılar var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Osman Kavuncu Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.E. yönetimindeki 38 P 2294 plakalı işçileri taşıyan midibüs, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.