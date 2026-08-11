Kayseri'de jandarmadan kaçakçılara darbe! Melikgazi'de dev operasyon

Kayseri Valiliği’nden yapılan resmi açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Melikgazi ilçesinde tespit ettiği adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ve likit ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin listesi

Arama ve incelemelerde ele geçirilen malzeme listesi şu şekilde açıklandı:

İçi tütün doldurulmuş makaron: 20.400 adet

Boş makaron: 4.200 adet

Kıyılmış tütün: 156 kilogram

Maraş otu: 7.200 gram

Kaçak nargile tütünü: 23 kilogram

Kaçak sigara: 93 paket

Elektronik sigara likiti: 4 litre

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak ürünlere el konuldu.