Kayseri'de jandarmadan kaçakçılara darbe! Melikgazi'de dev operasyon
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamındaki başarılı bir operasyona daha imza atıldı.
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Kayseri Valiliği’nden yapılan resmi açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Melikgazi ilçesinde tespit ettiği adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ve likit ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak ürünlerin listesi
Arama ve incelemelerde ele geçirilen malzeme listesi şu şekilde açıklandı:
İçi tütün doldurulmuş makaron: 20.400 adet
Boş makaron: 4.200 adet
Kıyılmış tütün: 156 kilogram
Maraş otu: 7.200 gram
Kaçak nargile tütünü: 23 kilogram
Kaçak sigara: 93 paket
Elektronik sigara likiti: 4 litre
Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak ürünlere el konuldu.