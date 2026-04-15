Kayseri'de kayıp olarak aranan 18 yaşındaki genç dağlık alanda ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki M.K., ailesi tarafından Tınaztepe Mahallesi'ndeki dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan 18 yaşındaki M.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Tınaztepe Mahallesi sınırları içerisindeki Yılanlı Dağ mevkiinde arama yapan ailesi, genci başından tabancayla vurulmuş halde buldu.
AİLE ÜYELERİ ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORDU
Kendisinden 14 Nisan tarihinden itibaren haber alınamayan 18 yaşındaki M.K. için yakınları tarafından başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.
Kendi imkanlarıyla bölgeyi tarayan aile, Tınaztepe Mahallesi'ndeki dağlık alana geldiklerinde genci hareketsiz yatarken tespit etti. Olayın hemen bildirilmesinin ardından bölgeye ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık personelinin gerçekleştirdiği müdahale ve kontroller neticesinde, M.K.'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekiplerinin incelemeleri sonrası, gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Ölüm haberini alarak hızla Yılanlı Dağ mevkiine gelen M.K.'nin yakınları, karşılaştıkları tablo karşısında olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında olayın tüm detaylarının incelenmeye devam edeceği bildirildi.