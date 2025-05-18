Kayseri'de koyun güzellik yarışması: 11 ilden 100 koyun yarıştı

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Koyun Güzellik Yarışması, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 koyunun katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Yarışmada, en güzel "erkek toklu", "dişi toklu", "anaç koyun" ve "baba koç" kategorilerinde dereceye girenler ödüllendirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kayseri'de koyun güzellik yarışması: 11 ilden 100 koyun yarıştı
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Kayseri’nin Talas ilçesinde eski Reşadiye Stadı’nda gerçekleştirilen Koyun Güzellik Yarışması, büyük ilgi gördü. Talas Belediyesi ve İle de France Koyun Yetiştirme ve Üretim Derneği (KİFGÜD) tarafından düzenlenen etkinliğe 11 ilden 60 yetiştirici, 100 koyunla katıldı.

Yarışmada, Fransa ve Türkiye’den gelen jüri üyeleri, İle de France cinsi koyunları çeşitli kriterler üzerinden değerlendirdi. Güzellik yarışmasına katılan koyunlar, "erkek toklu", "dişi toklu", "anaç koyun" ve "baba koç" olmak üzere dört farklı kategoride boy gösterdi.

FRANSIZ VE TÜRK JÜRİ ÜYELERİ DEĞERLENDİRDİ

Uluslararası katılımla gerçekleşen yarışmada, Fransa’dan gelen uzmanlar da jüri koltuğunda yer aldı. Yarışmanın amacı, İle de France cinsi koyunların tanıtımını sağlamak ve yetiştiricileri teşvik etmek olarak açıklandı.

Yarışma sonunda dereceye giren koyunların sahiplerine çeşitli ödüller verildi. Yarışmanın ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekerek, belediye olarak bu alana verdikleri desteği vurguladı.

"KIRSALA DEĞER VERMEDEN KENT YÖNETİLMEZ"

Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsalın desteklenmesinin önemine değinerek, "Kırsala değer vermeyen bir şehir yönetilemez. Eğer kentteki insanları huzurlu ve mutlu etmek istiyorsanız, kırsala da değer vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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