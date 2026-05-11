Kayseri'de nefes kesen kurtarma! Komiser alt balkondan ikna etti

Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın 5. katında yaşayan N.S., bilinmeyen bir nedenle balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla şu ekipler sevk edildi:

Polis Ekipleri: Çevrede güvenlik şeridi oluşturarak meraklı kalabalığı uzaklaştırdı.

İtfaiye Ekipleri: Olası bir düşme ihtimaline karşı balkonun tam altına şişme yatak kurarak önlem aldı.

Sağlık Ekipleri: Müdahale sonrası hazır bekletildi.

KAHRAMAN KOMİSERİN İKNA OPERASYONU

Olayın seyrini değiştiren hamle, Komiser Murat A.’dan geldi. Genç kadınla daha sağlıklı iletişim kurabilmek için alt kattaki komşunun balkonuna çıkan komiser, saatler süren bir ikna süreci başlattı.

Murat A.'nın sabırlı ve profesyonel yaklaşımı meyvesini verdi; N.S. intihar kararından vazgeçerek balkonun korkuluklarından içeri girdi. Genç kadının kurtarılmasıyla birlikte mahalleli, komiserin bu hayat kurtaran çabasını alkışlarla ödüllendirdi.