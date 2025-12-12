Kayseri'de pazarlık anlaşmazlığı kavgaya dönüştü: Ev sahibi nakliyeciyi yaraladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir apartmanda ev taşıma esnasında tartışma çıktı. İddialara göre pazarlık yüzünden başlayan sözlü münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine ev sahibi M.B., nakliyeci M.K.'yı bıçakla yaraladı.

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

Evini taşıyan müşteri olduğu belirtilen M.B. ile nakliyeci M.K. arasında, iddialara göre yapılan pazarlık esnasında sözlü bir tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ve fiziksel kavgaya dönüşmesi üzerine, ev sahibi M.B. yanında bulunan bıçakla nakliyeci M.K.'ya saldırdı.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Saldırı sonucunda nakliyeci M.K. elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan nakliyeci M.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.B. ise polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, olayın meydana geldiği adreste detaylı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

