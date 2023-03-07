Kayseri'de peş peşe deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kayser'nin İncesu ilçesinde saat 14:47'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerim 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin hemen ardından yine merkez üssü İncesu olan 4,2 büyüklüğünde başka bir deprem daha gerçekleşti. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydan geldi.

Çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle Kayseri'de panik yaşayan çok sayıda kişi sokağa çıktı.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: