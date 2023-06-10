Kayseri'de sağanak hayatı felç etti: Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı
Yurdun dört bir yanında sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaz aylarının gelmesine rağmen yağışlar yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kayseri'de etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Kayseri'de sağanak nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde akşama doğru başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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